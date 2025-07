FÉRIA DE BÉZIERS 2025 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers mercredi 13 août 2025.

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-13

Le parvis du Théâtre Municipal reçoit la scène DJ à l’occasion de la Féria 2025!

Dans le cadre de la Féria 2025, retrouvez le programme des concerts sur le parvis du Théâtre Municipal

Mercredi 13 août

– 21h30 Pregon avec Monsieur le Maire de Béziers, interprétation des titres « Se Canto » et « L’Encantada » avec la Banda Mescladis et Floréal Vaquerin.

-22h Soirée DJ

Jeudi 14 août :

-21h30 Concert RTS Live

Vendredi 15 août

-21h30 Concert des Penas et Bandas, remise des oriflammes aux penas et bandas. Paquito géant, concert et soirée DJ.

Samedi 16 août

– Show DJ’S avec Adixia et Shad

Entrée libre. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The forecourt of the Théâtre Municipal hosts the DJ stage for Féria 2025!

German :

Auf dem Vorplatz des Stadttheaters wird die DJ-Bühne für die Féria 2025 aufgebaut!

Italiano :

Il piazzale del Théâtre Municipal sarà lo scenario del DJ stage di Féria 2025!

Espanol :

La explanada del Teatro Municipal acogerá el escenario DJ de Féria 2025

L’événement FÉRIA DE BÉZIERS 2025 PARVIS DU THÉÂTRE MUNICIPAL Béziers a été mis à jour le 2025-07-10 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE