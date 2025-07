FÉRIA DE BÉZIERS 2025 PLAZA ESTRELLA FLAMENCA Béziers

Place du Temple Béziers

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

Dans le cadre de la Féria 2025, la Plaza Estrella Flamenca devient un lieu d’initiation à la danse et de spectacles, imprégné de l’ambiance festive du Sud !

Mercredi 13 août

– 18H ouverture avec animation musicale

– 19H30 initiation à la rumba

– 21H30 spectacle des danseuses « Estrella Flamenca » et le groupe « Gipsy du Midi »

– 00H animation musicale

Jeudi 14 août

– 18H: ouverture de la soirée avec animation musicale

– 19H30: initiation à la rumba

– 20H30 spectacle des danseuses « Estrella Flamenca » et le groupe « Gipsy du Midi »

– 00H animation musicale

Vendredi 15 août

– 18H: ouverture de la soirée avec animation musicale

– 19H30: initiation à la rumba

– 20H30 spectacle des danseuses « Estrella Flamenca » et le groupe « Gipsy du Midi »

– 00H animation musicale

Samedi 16 août

– 20H 18H: ouverture de la soirée avec animation musicale

– 19H30: initiation à la rumba

– 20H30 spectacle des danseuses « Estrella Flamenca » et le groupe « Gipsy du Midi »

– 00H animation musicale

Dimanche 17 août

– 18H: ouverture de la soirée avec animation musicale

– 19H30: initiation à la rumba

– 20H30 spectacle des danseuses « Estrella Flamenca » et le groupe « Gipsy du Midi »

– 00H animation musicale

Entrée libre. .

Place du Temple Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The Plaza Estrella Flamenca becomes a place for introductory dances and shows, steeped in the festive atmosphere of the South!

German :

Die Plaza Estrella Flamenca wird zu einem Ort für Tanzeinführungen und Aufführungen, der von der festlichen Atmosphäre des Südens durchdrungen ist!

Italiano :

La Plaza Estrella Flamenca è diventata un luogo dove imparare a ballare e partecipare a spettacoli, immersi nell’atmosfera festosa del Sud!

Espanol :

La Plaza Estrella Flamenca se ha convertido en un lugar donde aprender a bailar y participar en espectáculos, impregnados del ambiente festivo del Sur

