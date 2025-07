FÉRIA DE BÉZIERS 2025 SPECTACLE FÉRIA DE LA LA FONTAINE MUSICALE Béziers

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 SPECTACLE FÉRIA DE LA LA FONTAINE MUSICALE

Place Jean Jaurès Béziers Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

La fontaine musicale s’habille aux couleurs de la Féria et vous en met plein les yeux avec trois représentations chaque soir !

Un spectacle féerique à découvrir librement.

Entrée libre. .

Place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

The musical fountain is decked out in the colors of the Feria, and will delight you with three performances every evening!

German :

Der Musikbrunnen kleidet sich in die Farben der Féria und begeistert Sie jeden Abend mit drei Aufführungen!

Italiano :

La fontana musicale si veste dei colori della Feria, con tre spettacoli ogni sera

Espanol :

La fuente musical se engalana con los colores de la Feria, con tres actuaciones cada noche

