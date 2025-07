FÉRIA DE BÉZIERS 2025 TERTULIA Béziers

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 TERTULIA Béziers mercredi 13 août 2025.

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 TERTULIA

13 Bd de Genève Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-13

Participez à la tertulia de la Féria 2025 échanges taurins, vins locaux et convivialité avec présidents, assesseurs et passionnés de la tauromachie à Béziers.

Durant la Féria 2025, assistez à la « tertulia » en compagnie du président et des assesseurs de la corrida. Un moment convivial pour déguster des vins locaux et échanger avec les acteurs de la tauromachie Fédération des clubs taurins de Béziers, Musée Taurin, Vinos y Toros et Esprit du Sud. .

13 Bd de Genève Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

Take part in the Féria 2025 tertulia: bullfighting exchanges, local wines and conviviality with presidents, assessors and bullfighting enthusiasts in Béziers.

German :

Nehmen Sie an der Tertulia der Féria 2025 teil: Stierkampfaustausch, lokale Weine und Geselligkeit mit Präsidenten, Beisitzern und Stierkampfbegeisterten in Béziers.

Italiano :

Partecipate alla tertulia della Féria 2025: scambi di corride, vini locali e convivialità con presidenti, assessori e appassionati di corride a Béziers.

Espanol :

Participe en la tertulia de la Féria 2025: intercambios taurinos, vinos locales y convivencia con presidentes, asesores y aficionados taurinos en Béziers.

L’événement FÉRIA DE BÉZIERS 2025 TERTULIA Béziers a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE