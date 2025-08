FERIA DE BEZIERS 2025 VILLAGE DES HALLES Béziers

Place Pierre Sémard Béziers Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

DJ sets, concerts gipsy, danse flamenco et dégustations de vins aux Halles et au Passage Saint-Félix, du 13 au 17 août. Braséro et plat géant sur la terrasse Biltoki !

Retrouvez l’ambiance de la Feria au village des Halles !

Au programme

Mercredi 13 août

– de 19H à 22H DJ JZF (Passage Saint-Félix)

– de 22H à 00H30 DJ Lathibe (Passage Saint-Félix)

Jeudi 14 août

– de 12H à 14H Groupe gipsy live A Flamenco (Passage Saint-Félix)

– de 12H à 14H Présence de Pernod Ricard (Intérieur Halles)

– de 12H30 à 14H30 Dégustation Aubert et Mathieu (Intérieur Halles)

– de 14H à 21H DJ JZF (Passage Saint-Félix)

– de 21H à 00h30 DJ Maria Sonora (Passage Saint-Félix)

Vendredi 15 août

– de 12H à 14H Groupe gipsy live A Flamenco (Passage Saint-Félix)

– de 12H30 à 14H30 Dégustation Coqcitan Domaine Grézan (Intérieur Halles)

– de 14H à 21H DJ JZF (Passage Saint-Félix)

– de 21H à 00H30 DJ Miss UP et MJ 12 (Passage Saint-Félix)

Samedi 16 août

– de 12H à 14H Groupe gipsy live A Flamenco (Passage Saint-Félix)

– de 12H30 à 15H Présence des danseuses de flamenco Alma Flamenca (Intérieur Halles)

– de 14H à 16H Dégustation Loco Loco (Intérieur Halles)

– de 14H à 21H DJ JZF (Passage Saint-Félix)

– de 21H à 00H30 DJ Killian Cobra (Passage Saint-Félix)

Dimanche 17 août

– de 12H à 14H Groupe gipsy live A Flamenco (Passage Saint-Félix)

– de 12H30 à 14H30 Dégustation Domaine Gourgasse (Intérieur Halles)

– de 12H30 à 15H Présence des danseuses de flamenco Alma Flamenca (Intérieur Halles)

Braséro et plat géant du mercredi soir au dimanche midi sur la terrasse Biltoki. .

Place Pierre Sémard Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73

English :

DJ sets, gipsy concerts, flamenco dancing and wine tasting at Les Halles and Passage Saint-Félix, August 13 to 17. Braséro and giant dish on the Biltoki terrace!

German :

DJ-Sets, Gipsy-Konzerte, Flamenco-Tanz und Weinproben in Les Halles und Passage Saint-Félix, vom 13. bis 17. August. Braséro und Riesenteller auf der Biltoki-Terrasse!

Italiano :

DJ set, concerti gitani, balli di flamenco e degustazioni di vini a Les Halles e al Passage Saint-Félix, dal 13 al 17 agosto. Braséro e piatto gigante sulla terrazza Biltoki!

Espanol :

DJ sets, conciertos gitanos, baile flamenco y degustación de vinos en Les Halles y Passage Saint-Félix, del 13 al 17 de agosto. ¡Braséro y plato gigante en la terraza Biltoki!

L’événement FERIA DE BEZIERS 2025 VILLAGE DES HALLES Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE