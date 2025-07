FÉRIA DE BÉZIERS 2025 VILLAGE DES PITCHOUS Béziers

FÉRIA DE BÉZIERS 2025 VILLAGE DES PITCHOUS

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-17

2025-08-13

Fous rires et rebonds garantis au Village des Pitchous ! Structures gonflables pour les enfants jusqu’à 12 ans pendant la Féria.

Structures gonflables pour les enfants jusqu’à 12 ans pendant toute la Féria.

Accès payant. .

Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Laughter and bouncing guaranteed at the Pitchous Village! Inflatable structures for children up to 12 years old during the Féria.

German :

Im Village des Pitchous ist Lachen und Hüpfen garantiert! Hüpfburgen für Kinder bis 12 Jahre während der Féria.

Italiano :

Risate e rimbalzi garantiti nel Pitchous Village! Strutture gonfiabili per bambini fino a 12 anni durante la Féria.

Espanol :

¡Risas y saltos garantizados en el Pitchous Village! Estructuras hinchables para niños de hasta 12 años durante la Féria.

