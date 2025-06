« Féria de la Jouvènço » 2025 Tarascon 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

« Féria de la Jouvènço » 2025 Samedi 5 juillet 2025 de 11h à 13h. De 17h à 19h. Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Tarascon, ville de traditions taurines, fête le 10e anniversaire de la Feria de la Jouvènço avec une affiche de qualité ! Les arènes seront au coeur de la Feria avec une tienta et deux novilladas !

Vendredi 4 juillet

À 18h/Jardin des plantes, boulevard Desanat

Démonstration de Toreo de Salon Avec l’École Taurine du Pays d’Arles.



À 19h, entrée libre/Arènes Municipales

TIENTA Deux vaches de l’élevage Malaga seront tientées par les matadors de toros Mehdi Savalli et Tibo Garcia. La tienta est une épreuve à laquelle sont soumis vaches et étalons, en vue de déterminer leur aptitude au combat, maintenir et améliorer les qualités de bravoure et de noblesse de la race.



Samedi 5 Juillet

À 11h/Arènes municipales

Novillada non piquée avec mise à mort avec Léo Pallatier de l’École taurine El Yiyo de Madrid, Manuel Fuentes et Mathis Meseguer de l’École Taurine du Pays d’Arles et Baptiste Angosto de l’École taurine de Béziers. Novillos de l’élevage Charlotte Yonnet. Organisée par l’École Taurine du Pays d’Arles, l’ACCM et la Ville de Tarascon

Billetterie sur place, tarif 10 €/(Gratuit pour les moins de 12 ans)



17h/Arènes municipales et animée par la Peña Chicuelo II

Novillada Piquée avec 6 novillos de la ganaderia Blohorn. Cette année encore, l’équipe municipale, aidée par la Commission Taurine Extra-municipale, propose aux aficionados une affiche de qualité avec les novilleros Français Juan Molas qui fera sa présentation dans nos arènes, Nino Julian, Brindis d’Or 2024 du meilleur novillero de la saison, qui sera de retour pour le plus grand plaisir des passionnés, et enfin, Victor qui fera lui aussi sa présentation à Tarascon.

Billetterie sur place/Tarifs 18 ans et plus 25€/De 14 à 17 ans 10€/Gratuit pour les moins de 14 ans, possibilité de réservation sur le site de la ville de Tarascon. .

Arènes municipales Jo Durand

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Tarascon, a town steeped in bullfighting tradition, celebrates the 10th anniversary of the Feria de la Jouvènço with a top-notch line-up! The bullring will be at the heart of the Feria, with a tienta and two novilladas!

German :

Tarascon, die Stadt der Stiertraditionen, feiert den 10. Jahrestag der Feria de la Jouvènço mit einem hochkarätigen Programm! Die Arena wird mit einer tienta und zwei novilladas im Mittelpunkt der Feria stehen!

Italiano :

Tarascon, città ricca di tradizione taurina, celebra il 10° anniversario della Feria de la Jouvènço con un programma di altissimo livello! L’arena sarà il cuore della Feria con una tienta e due novilladas!

Espanol :

Tarascón, ciudad de tradición taurina, celebra el 10º aniversario de la Feria del Jouvènço con un cartel de lujo La plaza de toros será el corazón de la Feria con una tienta y dos novilladas

L’événement « Féria de la Jouvènço » 2025 Tarascon a été mis à jour le 2025-06-20 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)