Feria de Nîmes des Vendanges l’esprit 2025 Nîmes

Début : Vendredi 2025-09-18

fin : 2025-09-21

2025-09-18

La Feria des Vendanges revient dans les rues de Nîmes autour des traditions taurines dans une ambiance festive ! Au programme musiques de rue, corridas, abrivados, espace taurin et traditions, spectacles équestres, Ban des vendanges, expositions…

English :

The Feria des Vendanges returns to the streets of Nîmes to celebrate bullfighting traditions in a festive atmosphere! On the program: street music, bullfights, abrivados, bullfighting area and traditions, horse shows, Harvest Ban, exhibitions…

German :

Die Feria des Vendanges kehrt in die Straßen von Nîmes zurück, um die Traditionen des Stierkampfes in einer festlichen Atmosphäre zu pflegen! Auf dem Programm stehen Straßenmusik, Stierkämpfe, Abrivados, ein Stierkampfplatz mit Traditionen, Reitvorführungen, Ban des vendanges (Erntedankfest), Ausstellungen…

Italiano :

La Feria des Vendanges torna nelle strade di Nîmes per celebrare le tradizioni della corrida in un’atmosfera di festa! In programma: musica di strada, corride, abrivados, area e tradizioni della corrida, spettacoli equestri, banchetto della vendemmia, mostre…

Espanol :

La Feria des Vendanges vuelve a las calles de Nîmes para celebrar las tradiciones taurinas en un ambiente festivo En el programa: música callejera, corridas de toros, abrivados, zona taurina y tradiciones, espectáculos ecuestres, Ban de la Vendimia, exposiciones…

