FÉRIA DE NOËL LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

FÉRIA DE NOËL

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-17 23:30:00

2025-12-17

Cette année, la magie des fêtes rencontre l’esprit festif du Sud Ouest !

Pour cette soirée carte blanche donnée aux stands La Cidrerie Basque et Le Bar Central, les Halles se parent de rouge et blanc pour leur première Féria de Noël. Ambiance bodega, parfums de jambon bellota, musique, convivialité et bonne humeur garantie ! .

English :

This year, the magic of the holidays meets the festive spirit of the South West!

German :

Dieses Jahr trifft der Zauber der Feste auf den festlichen Geist des Südwestens!

Italiano :

Quest’anno, la magia delle feste incontra lo spirito festivo del Sud Ovest!

Espanol :

Este año, la magia de las fiestas se une al espíritu festivo del Suroeste

