Féria de Pâques Corrida à cheval du lundi L’ Amphithéâtre romain Arles

Féria de Pâques Corrida à cheval du lundi

Lundi 6 avril 2026 à partir de 11h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

6 toros de rejones de Passanha pour Andy Cartagena, Léa Vicens and Guillermo Hermoso de Mendoza. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

English :

Monday morning’s bullfight on horseback will bring together three pure rejon talents to face Fermin Bohorquez’s bulls on their sublime horses.

L’événement Féria de Pâques Corrida à cheval du lundi Arles a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme d’Arles