Féria de Pâques Corrida du dimanche après-midi L’ Amphithéâtre romain Arles

Féria de Pâques Corrida du dimanche après-midi

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 16h30. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-05 16:30:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

6 Toros de la ganadería Torrealta seront combattus par Daniel Luques, Emilio de Justo et Tomas Rufo .

L' Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

