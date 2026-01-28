Féria de Pâques Course Camarguaise L’ Amphithéâtre romain Arles

Féria de Pâques Course Camarguaise

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 16h30. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 16:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Une nouvelle fois, la saison taurine arlésienne sera inaugurée par la tradition de notre région, la course camarguaise

Les meilleurs hommes en blanc du moment seront également au rendez-vous pour cette royale de la manade Laurent !



Taureaux Souleu, Vendôme, Scorpus, Tenor, Bajan et Tadorne

Raseteurs J. Cadenas, Y. El Mahboub, Y. Zekraoui, L. Leal, Q. Ayme, V. Marignan et F. Martin .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again, the Arles bullfighting season will be inaugurated by the traditional Camargue race.

L’événement Féria de Pâques Course Camarguaise Arles a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme d’Arles