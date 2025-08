FÉRIA DE SAINT-ROCH 2025 Castillon-de-Saint-Martory

Castillon-de-Saint-Martory Haute-Garonne

11h messe à la chapelle

12h apéritif concert avec Trio Pierrot, 13h30 Repas Entrée salade gasconne, Plat cuissots de veau et pommes de terre sarladaises, Dessert fromage et tarte aux pommes, Café et vin. Pensez à apporter vos couverts.

15h30 rencontre amicale de pétanque en doublette, château gonflable pour les enfants, ventre glisse le plus long du monde !

20h Grillades sandwich chips

23h Soirée animé par Trio Pierrot 10 .

Castillon-de-Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 27 81

