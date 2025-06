FERIA DE ST THIBERY Saint-Thibéry 18 juillet 2025 07:00

Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

2025-07-18

La traditionnelle Féria de St Thibéry avec toro piscine, Pena, buvettes et tapas, on vous attends nombreux !

Féria de St Thibery du 18 au 20 Juillet 2025

Tous les soirs à partir de 18 h 00

Toro Piscine, Peña, soirées tapas avec ambiance musicale suivies d’un grand bal

Programme détaillé des festivités bientôt en ligne

Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57 lesamisdelespagne@outlook.fr

English:

FERIA from 18 to 20 July 2025

from 7pm to 1am

At the open air theater

Encierro, musical entertainment, food and drink on site

20h Tapas and musical evening

Pena atmosphere

10pm Grand ball

Contact: 04 67 77 80 57

German:

Die traditionelle Féria de St Thibéry mit Encierro, Pena, Getränkeständen und Tapas, wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano:

La tradizionale Féria de St Thibéry con piscina di toro, Pena, punti di ristoro e tapas: vi aspettiamo!

Espanol:

La tradicional Féria de St Thibéry con Encierro, Pena, puestos de refrescos y tapas ¡te esperamos!

