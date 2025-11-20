FERIA DES NEIGES Les Angles
FERIA DES NEIGES Les Angles vendredi 13 mars 2026.
FERIA DES NEIGES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-14 06:00:00
2026-03-13
Pour la 3ème année consécutive, le festival de Bandas la Féria des neiges organisé par l’association Tramuntanya Bandas Festival, revient aux Angles pour le plus grand bonheur de Tous. Au programme: Bandas, rencontres, danses, chants et rigolade. D…
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
For the 3rd year running, the Féria des neiges bandas festival, organized by the Tramuntanya Bandas Festival association, returns to Les Angles to the delight of all. On the program: Bandas, encounters, dancing, singing and fun. D…
German :
Zum dritten Mal in Folge kehrt das Bandas-Festival La Féria des neiges , das von der Vereinigung Tramuntanya Bandas Festival organisiert wird, nach Les Angles zurück, um alle zu erfreuen. Auf dem Programm stehen Bandas, Begegnungen, Tänze, Gesang und Spaß. D…
Italiano :
Per il terzo anno consecutivo, il festival di bandas Féria des neiges , organizzato dall’associazione Tramuntanya Bandas Festival, torna a Les Angles per deliziare tutti. In programma: bandas, incontri, balli, canti e divertimento. D…
Espanol :
Por tercer año consecutivo, el festival de bandas Féria des neiges , organizado por la asociación Tramuntanya Bandas Festival, vuelve a Les Angles para hacer las delicias de todos. En el programa: Bandas, encuentros, bailes, cantos y diversión. D…
