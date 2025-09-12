FÉRIA DES VENDANGES 2025 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone

FÉRIA DES VENDANGES 2025 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone vendredi 12 septembre 2025.

FÉRIA DES VENDANGES 2025 VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

La Féria des Vendanges de Villeneuve-lès-Maguelone s’apprête à célébrer son 26e anniversaire, du 12 au 14 septembre 2025. Plus d’un quart de siècle de festivités mémorables, de traditions et de partage, organisé par la Ville en collaboration avec les associations villeneuvoises.

Cette année, la Féria fera son retour sur la place de l’Eglise, en plein cœur de Villeneuve-lès-Maguelone. Chaque jour, les bodegas accueilleront les visiteurs dans une ambiance conviviale, au rythme des bandidos/abrivados, avec une programmation musicale riche et variée. .

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 75 75

English :

The Féria des Vendanges de Villeneuve-lès-Maguelone is set to celebrate its 26th anniversary, from September 12 to 14, 2025. Over a quarter of a century of memorable festivities, traditions and sharing, organized by the town in collaboration with Villeneuve associations.

German :

Die Féria des Vendanges in Villeneuve-lès-Maguelone wird vom 12. bis 14. September 2025 ihr 26-jähriges Jubiläum feiern. Mehr als ein Vierteljahrhundert denkwürdiger Feierlichkeiten, Traditionen und des Teilens, organisiert von der Stadt in Zusammenarbeit mit den Vereinen von Villeneuve.

Italiano :

La Féria des Vendanges di Villeneuve-lès-Maguelone si prepara a festeggiare il suo 26° anniversario, dal 12 al 14 settembre 2025. Oltre un quarto di secolo di festeggiamenti memorabili, tradizioni e condivisione, organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni di Villeneuve.

Espanol :

La Féria des Vendanges de Villeneuve-lès-Maguelone se prepara para celebrar su 26º aniversario, del 12 al 14 de septiembre de 2025. Más de un cuarto de siglo de fiestas memorables, tradiciones y convivencia, organizadas por el Ayuntamiento en colaboración con las asociaciones de Villeneuve.

