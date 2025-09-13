FÉRIA DES VENDANGES Abeilhan
FÉRIA DES VENDANGES Abeilhan samedi 13 septembre 2025.
FÉRIA DES VENDANGES
Abeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-13
Programme de la journée
10h Concours de pétanque
12h Restauration & buvette (frites, saucisses, tenders)
18h Lancer de souche 1€ le tir
20h-22h Spectacle Peña Colado
Repas (sur réservation pour les moules-frites ou tenders frites ou saucisse frites)
22h-1h DJ INSOMNIA Soirée à thème déguisée . Récompenses pour les 3 meilleurs déguisements. Ambiance garantie toute la journée !
Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 87 23 27 32
English :
Program for the day:
10am: Petanque competition
12pm: Catering & refreshment (French fries, sausages, tenders)
6pm: Stump throwing 1? per shot
8-10pm: Peña Colado show
Meals (booking required for moules-frites or tenders frites or sausage frites)
10pm-1am: DJ INSOMNIA Disguised theme evening. Prizes for the 3 best costumes. Guaranteed fun all day long!
German :
Programm des Tages
10 Uhr: Petanque-Wettbewerb
12 Uhr: Essen und Trinken (Pommes frites, Würstchen, Tenders)
18 Uhr: Stumpenwerfen 1? pro Wurf
20-22 Uhr: Aufführung der Peña Colado
Essen (Reservierung für Muscheln mit Pommes frites oder Tender mit Pommes frites oder Bratwurst mit Pommes frites erforderlich)
22h-1h: DJ INSOMNIA Verkleidete Themenparty. Preise für die drei besten Verkleidungen. Garantierte Stimmung den ganzen Tag lang!
Italiano :
Programma della giornata:
10.00: Gara di petanque
12.00: Catering e rinfresco (patatine, salsicce, fette biscottate)
18.00: Lancio del ceppo 1? per lancio
20.00-10.00: Spettacolo di Peña Colado
Pasti (è necessaria la prenotazione per cozze e patatine fritte, frittelle o salsicce fritte)
22:00-1:00: DJ INSOMNIA Festa in maschera a tema. Premi per i 3 migliori costumi. Divertimento assicurato per tutto il giorno!
Espanol :
Programa del día:
10h: Competición de petanca
12.00 h: Catering y refrescos (patatas fritas, salchichas, patatas fritas)
18.00 h: Lanzamiento de tocón 1? por lanzamiento
20.00 h 22.00 h: Espectáculo de Peña Colado
Comidas (es necesario reservar los mejillones con patatas fritas, las salchichas fritas o los tenders fritos)
10pm-1am: DJ INSOMNIA Fiesta temática de disfraces. Premios para los 3 mejores disfraces. Diversión garantizada durante todo el día
L’événement FÉRIA DES VENDANGES Abeilhan a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT AVANT-MONTS