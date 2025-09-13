FÉRIA DES VENDANGES Abeilhan

FÉRIA DES VENDANGES Abeilhan samedi 13 septembre 2025.

FÉRIA DES VENDANGES

Abeilhan Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Programme de la journée

10h Concours de pétanque

12h Restauration & buvette (frites, saucisses, tenders)

18h Lancer de souche 1€ le tir

20h-22h Spectacle Peña Colado

Repas (sur réservation pour les moules-frites ou tenders frites ou saucisse frites)

22h-1h DJ INSOMNIA Soirée à thème déguisée . Récompenses pour les 3 meilleurs déguisements. Ambiance garantie toute la journée !

Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 87 23 27 32

English :

Program for the day:

10am: Petanque competition

12pm: Catering & refreshment (French fries, sausages, tenders)

6pm: Stump throwing 1? per shot

8-10pm: Peña Colado show

Meals (booking required for moules-frites or tenders frites or sausage frites)

10pm-1am: DJ INSOMNIA Disguised theme evening. Prizes for the 3 best costumes. Guaranteed fun all day long!

German :

Programm des Tages

10 Uhr: Petanque-Wettbewerb

12 Uhr: Essen und Trinken (Pommes frites, Würstchen, Tenders)

18 Uhr: Stumpenwerfen 1? pro Wurf

20-22 Uhr: Aufführung der Peña Colado

Essen (Reservierung für Muscheln mit Pommes frites oder Tender mit Pommes frites oder Bratwurst mit Pommes frites erforderlich)

22h-1h: DJ INSOMNIA Verkleidete Themenparty. Preise für die drei besten Verkleidungen. Garantierte Stimmung den ganzen Tag lang!

Italiano :

Programma della giornata:

10.00: Gara di petanque

12.00: Catering e rinfresco (patatine, salsicce, fette biscottate)

18.00: Lancio del ceppo 1? per lancio

20.00-10.00: Spettacolo di Peña Colado

Pasti (è necessaria la prenotazione per cozze e patatine fritte, frittelle o salsicce fritte)

22:00-1:00: DJ INSOMNIA Festa in maschera a tema. Premi per i 3 migliori costumi. Divertimento assicurato per tutto il giorno!

Espanol :

Programa del día:

10h: Competición de petanca

12.00 h: Catering y refrescos (patatas fritas, salchichas, patatas fritas)

18.00 h: Lanzamiento de tocón 1? por lanzamiento

20.00 h 22.00 h: Espectáculo de Peña Colado

Comidas (es necesario reservar los mejillones con patatas fritas, las salchichas fritas o los tenders fritos)

10pm-1am: DJ INSOMNIA Fiesta temática de disfraces. Premios para los 3 mejores disfraces. Diversión garantizada durante todo el día

