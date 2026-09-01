Féria du Barp une soirée festive à La Cave des Tontons La Cave des tontons Le Barp

samedi 12 septembre 2026 · La Cave des tontons · Le Barp

Informations pratiques

Le Barp

Féria du Barp une soirée festive à La Cave des Tontons

La Cave des tontons 1 Bis Rue André Brun, lot 5 Le Barp Gironde

Tarif : 14 – 14 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

CAVE DES TONTONS | COMITE DES FÊTES

Le Comité des Fêtes du Barp vous donne rendez-vous samedi 12 septembre à partir de 19h30 à La Cave des Tontons pour une soirée conviviale et gourmande, animée par la Banda Les Manque Pas d’Eyre.

Au menu poulet basquaise, riz basmati, gâteau basque et gel de fruits rouges.

Réservations

06 38 55 34 47 .

La Cave des tontons 1 Bis Rue André Brun, lot 5 Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 55 34 47

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English : Féria du Barp une soirée festive à La Cave des Tontons

L’événement Féria du Barp une soirée festive à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Val de l’Eyre