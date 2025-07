Féria du My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe

Féria du My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe vendredi 25 juillet 2025.

Féria du My Beers

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Plus besoin de traverser la France jusqu’à Bayonne pour vivre une soirée féria légendaire ! Vendredi 25 Juillet, la féria débarque au My Beers Mours avec une ambiance folle, 100% rouge et blanc, pour une expérience festive unique et décalée !

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr

English :

Now you don’t have to travel all the way to Bayonne in France to experience a legendary féria evening! On Friday, July 25, the féria arrives at My Beers Mours with a crazy 100% red and white atmosphere, for a unique and offbeat festive experience!

German :

Sie müssen nicht mehr quer durch Frankreich nach Bayonne reisen, um einen legendären Feria-Abend zu erleben! Am Freitag, den 25. Juli, landet die Feria im My Beers Mours mit einer verrückten Atmosphäre, 100% rot und weiß, für ein einzigartiges und schräges Festivalerlebnis!

Italiano :

Ora non è più necessario andare fino a Bayonne per vivere una leggendaria serata di féria! Venerdì 25 luglio, la féria arriva al My Beers Mours con un’atmosfera folle, 100% rossa e bianca, per un’esperienza di festa unica e fuori dagli schemi!

Espanol :

Ya no tendrá que desplazarse hasta Bayona para vivir una noche de féria legendaria El viernes 25 de julio, la féria llega a My Beers Mours con un ambiente de locura, 100% rojo y blanco, ¡para vivir una experiencia festiva única y fuera de lo común!

L’événement Féria du My Beers Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2025-07-16 par Valence Romans Tourisme