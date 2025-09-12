Féria du Riz à l’Aficion Brasserie L’Aficion Arles
Du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2025 de 11h à 0h. Brasserie L’Aficion 50 rue Voltaire Arles Bouches-du-Rhône
Début : Vendredi 2025-09-12 11:00:00
fin : 2025-09-14 00:00:00
2025-09-12
Pour les aficionados aux premières loges, rendez-vous à la Brasserie l’Aficion dès le 12 avril pour vivre la Féria du Riz au pied des arènes.
Au programme DJ sets, plats à partager, sangria et cocktails bien frais
Line-up à venir .
Brasserie L’Aficion 50 rue Voltaire Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 54 56
English :
For aficionados with a front-row seat, head to Brasserie l’Aficion on April 12 to experience the Féria du Riz at the foot of the bullring.
German :
Aficionados, die in der ersten Reihe sitzen, können sich ab dem 12. April in die Brasserie l’Aficion begeben, um die Feria du Riz am Fuße der Stierkampfarena zu erleben.
Italiano :
Per gli appassionati con un posto in prima fila, recatevi alla Brasserie l’Aficion dal 12 aprile per sperimentare la Féria du Riz ai piedi dell’arena.
Espanol :
Para los aficionados con asiento de primera fila, diríjanse a la Brasserie l’Aficion a partir del 12 de abril para vivir la Féria du Riz a los pies de la plaza de toros.
