Féria du Riz Corrida L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Féria du Riz Corrida

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 17h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

6 Toros de la ganadería Pagès Mailhan seront combattus par Juan Leal, José Garrido et Diego San Román. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

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English :

L’événement Féria du Riz Corrida Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles