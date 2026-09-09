Féria du Riz Novillada sans picador L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Féria du Riz Novillada sans picador

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 11h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

6 toros de la Ganaderia Jalabert Frères seront combattus et mis à mort par Jaime de Pedro, Lisares, David Cob, Martin Velázquez, Esteban

Navarro et le vainqueur du Bolsin Fancis Espejo. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Féria du Riz Novillada sans picador Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles