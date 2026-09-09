Féria du Riz Novillada sans picador L’ Amphithéâtre romain Arles
dimanche 13 septembre 2026 · L' Amphithéâtre romain · Arles
Informations pratiques
Arles
Féria du Riz Novillada sans picador
Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 11h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
6 toros de la Ganaderia Jalabert Frères seront combattus et mis à mort par Jaime de Pedro, Lisares, David Cob, Martin Velázquez, Esteban
Navarro et le vainqueur du Bolsin Fancis Espejo. .
L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com
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English :
L’événement Féria du Riz Novillada sans picador Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles
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