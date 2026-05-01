Gémozac

FERIA

AIR DE LOISIRS Gémozac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09 02:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Au programme cavalcade, animations (banda, cracheur de feu, jeux, taureau mécanique), DJ set et restauration sur place dans une ambiance feria.

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AIR DE LOISIRS Gémozac 17260 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 29 56 44 festizakfestizak@gmail.com

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English :

On the program: cavalcade, entertainment (banda, fire-eater, games, mechanical bull), DJ set and on-site catering in a feria atmosphere.

L’événement FERIA Gémozac a été mis à jour le 2026-04-30 par Communauté de communes de Gémozac