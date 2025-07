FERIA Mayenne

FERIA Mayenne samedi 6 septembre 2025.

FERIA

La Cale Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Rouge, blanc… et ambiance de folie la Féria débarque à Mayenne ! Sortez vos foulards et vos plus belles tenues rouges et blanches l’ambiance Féria fera vibrer Mayenne !

Rendez-vous le samedi 6 septembre 2025 pour une journée placée sous le signe de la fête, de la convivialité et de la bonne humeur.

Au programme Taureau Mécanique, Lancé de charentaises, babyfoot humain, joutes sur structure gonflable, structure gonflable pour enfants ! Une buvette et un coin restauration sera mis en place pour toute la journée.

Une expérience à ne pas manquer ! Entre amis, en famille ou entre collègues, venez partager ce moment incontournable et découvrir (ou redécouvrir) l’esprit authentique de la Féria.

Les bars partenaires vous proposeront également des animations (concours de fléchettes, de babyfoot, courses de garçon de café,…)

Nous finirons en beauté cette journée avec l’arrivée de DJ Dr SAX pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit ! .

La Cale Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire hautemayenne@jcef.asso.fr

English :

Red, white? and a crazy atmosphere: the Féria is coming to Mayenne! Get out your scarves and your best red and white outfits: the Féria atmosphere is set to rock Mayenne!

German :

Rot, weiß und eine tolle Stimmung: Die Féria kommt nach Mayenne! Holen Sie Ihre Kopftücher und Ihre schönsten rot-weißen Outfits heraus: Die Feria-Stimmung wird Mayenne zum Beben bringen!

Italiano :

Rosso, bianco e un’atmosfera pazzesca: la Féria arriva a Mayenne! Tirate fuori le sciarpe e i vostri migliori abiti bianchi e rossi: l’atmosfera della Féria farà vibrare Mayenne!

Espanol :

Rojo, blanco… y un ambiente de locura: ¡la Féria llega a Mayenne! Saque sus bufandas y sus mejores trajes rojos y blancos: ¡el ambiente de la Féria hará vibrar a Mayenne!

L’événement FERIA Mayenne a été mis à jour le 2025-07-27 par Office de Tourisme Mayenne Co