FÉRIA SAINT BENOIT 2025 Aniane

Le rendez-vous festif incontournable de l’été revient à Aniane avec abrivados, encierros, bodegas, concerts, animations taurines, repas, jeux pour enfants et feu d’artifice !

Une ambiance 100% sud, avec restauration et musique tous les jours !

Ambiance Feéia assurée ! Sortez vos t-shirts bleu & jaune !

Le programme de la Féria d’Aniane 2025 !

Jeudi 10 Juillet

18h30 Remise des clés de la ville accompagnée par la Peña Camargua suivie d’un apéritif offert par la municipalité sur le Parvis de la Mairie

21h Encierro (Manade ALAIN)

22h Soirée animée par DJ LAURENT PEPPER

Vendredi 11 Juillet

14h Concours de pétanque au complexe sportif

18h30 Encierro (Manade VELLAS)

20h Repas du comité Paëlla sur la place Etienne Sanier animé par le groupe DUO A2 (Attention sur réservation jusqu’au 4 juillet en ligne, à la tabatière ou à la pâtisserie Vaisse)

22h Soirée JOIA avec DJ Cassou & Thomas Cé

Samedi 12 Juillet

9h Ball Trap au complexe sportif organisé par les chasseurs

14h Concours de pétanque au complexe sportif

18h30 Abrivado (Manade ALAIN)

19h Bodega & brasucade des pompier animé par les danseuses de COCO SHOW & ESTRELLA FLAMENCA

21h Bandido (Manade ALAIN)

22h30 Soirée animée par DJ Balpores

Ambiance féria t-shirt bleu & jaune pour tous !

Dimanche 13 Juillet

10h Jeux gonflables aquatiques et lâcher de truites pour enfants au complexe sportif

12h Repas champêtre au complexe sportif (Brasucade, grillade, apéritif,…) animé par LOS KEMADOS GIPSY

19h Bodega avec ambiance musicale

22h30 Soirée DJ Matt Kosta

Lundi 14 Juillet

11h Apéritif républicain offert par la municipalité sur le parvis de la salle des fêtes

13h Apéro mousse sur la place Etienne Sanier animé par Dj Collectif Corazon

22h15 Feu d’artifice au complexe sportif .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

This summer?s not-to-be-missed festive event returns to Aniane with abrivados, encierros, bodegas, concerts, bullfighting entertainment, meals, children?s games and fireworks!

A 100% southern atmosphere, with food and music every day!

A Feéia atmosphere guaranteed! Get out your blue & yellow t-shirts!

German :

Das unumgängliche Fest des Sommers kehrt nach Aniane zurück, mit Abrivados, Stiertreiben, Bodegas, Konzerten, Stierkampfveranstaltungen, Essen, Kinderspielen und Feuerwerk!

Eine 100% südliche Atmosphäre mit Essen und Musik jeden Tag!

Feeia-Atmosphäre ist garantiert! Holen Sie Ihre blauen und gelben T-Shirts heraus!

Italiano :

L’imperdibile evento festivo dell’estate torna ad Aniane con abrivados, encierros, bodegas, concerti, spettacoli di corrida, pasti, giochi per bambini e fuochi d’artificio!

Un’atmosfera 100% meridionale, con cibo e musica ogni giorno!

Un’atmosfera da Feéia garantita! Tirate fuori le vostre magliette blu e gialle!

Espanol :

La cita festiva ineludible del verano vuelve a Aniane con abrivados, encierros, bodegas, conciertos, espectáculos taurinos, comidas, juegos para niños y fuegos artificiales

¡Un ambiente 100% sureño, con comida y música todos los días!

¡Un ambiente Feéia garantizado! ¡Saque sus camisetas azules y amarillas!

