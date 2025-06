Féria Servoz 13 juillet 2025 07:00

Haute-Savoie

Féria Pré de l’Eglise Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Féria typiquement camarguaise venez rencontrer les gardians et vachettes, et participez au tournois sportif (inscription sur place). Ripaille et amusement garantis !

Pré de l’Eglise

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 38 93

English :

Typical Camargue fair: come and meet the gardians and cows, and take part in the sports tournament (registration on site). Fun and revelry guaranteed!

German :

Typische Camargue-Feier: Treffen Sie die Gardians und Kuhhirten und nehmen Sie am Sportturnier teil (Anmeldung vor Ort). Ripaille und Spaß garantiert!

Italiano :

Fiera tipica della Camargue: venite a conoscere i pastori e le mucche e partecipate al torneo sportivo (iscrizione sul posto). Divertimento e baldoria garantiti!

Espanol :

Feria típica de Camarga: venga a conocer a los pastores y las vacas, y participe en el torneo deportivo (inscripción in situ). Diversión y jolgorio garantizados

