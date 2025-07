Férias des Gayeulles 2025 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Férias des Gayeulles 2025 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 19 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

Journées festive et musicale sur le thème des fêtes du sud-ouest

Pour la seconde fois, les fêtes des Férias s’invitent à Rennes, dans le Parc des Gayeulles, à la guinguette du Parc des Bois.

Lors de cette journée sous le signe de la fête et de la musique, du rouge et du blanc vous trouverez :

– La fanfare la GangRennes qui vous partagera son énergie et sa folie pour vous emmèner dans la danse

– Le DJ Arnofantomas vous jouera les morceaux les plus populaires des férias pour vous mettre dans l’ambiance du sud-ouest.

– Un taureau mécanique sera disponible pour toute la durée de l’événement.

Evidemment les peña seront au programme avec pour objectif d’entourer la totalité de l’étang des Gayeulles !

Biensûr, le dresscode Rouge et Blanc est de mise.

Côté boissons, vous retrouverez les classiques sangria, planteur et autres boissons fraiches.

On compte sur votre présence pour cette journée folie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-19T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-19T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine