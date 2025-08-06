Ferm’ marché l’local La Fosse Vaux-sur-Aure

Ferm’ marché l’local La Fosse Vaux-sur-Aure mercredi 6 août 2025.

Ferm’ marché l’local

La Fosse La Ferme de la Haizerie Vaux-sur-Aure Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-14 18:00:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29

Du 7 juillet au 29 août, venez flâner dans un marché pas comme les autres !

Un rendez-vous pour consommer autrement, en soutenant les circuits courts et une agriculture durable.

Une belle façon de valoriser les talents locaux et de donner du sens à nos achats.

Venez découvrir et soutenir l’agriculture durable et les circuits courts à la ferme ESAT de la Haizerie !

Tout l’été, le marché à la ferme vous permettra rencontrer des producteurs et des artisans locaux.

Neuf producteurs vous proposent une gamme de produits locaux :

 Spiruline des vikings spiruline locale riche en nutriments

 Les fées Gemmes bijoux en pierres naturelles dédiés au bien-être

 Bulle de verdure savonnerie artisanale, produits naturels

 Pierre Vandaele maraîchage bio en traction animale

 La Sapinière cidre artisanal normand

 Saperlotte librairie solidaire, livres et échanges culturels

 Xavier Dasque plantes médicinales et aromatiques

 Lou Kambucha kombucha artisanal

 Ferme Lemaître fruits et légumes de saison en circuit court

… Sans oublier les glaces artisanales fabriquées à la ferme ESAT. Une vraie douceur à savourer !

La ferme ESAT de la Haizerie est un établissement de la Passerelle Verte, géré par VYV3 Normandie, le premier réseau mutualiste de soins et d’accompagnement en Normandie et acteur majeur de la prise en charge des personnes fragiles et vulnérables. .

La Fosse La Ferme de la Haizerie Vaux-sur-Aure 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 77 09 ESAT.LAHAIZERIE@vyv3.fr

English : Ferm’ marché l’local

From July 7 to August 29, come and stroll through a market like no other!

It’s an opportunity to consume differently, by supporting short circuits and sustainable agriculture.

It’s a great way to showcase local talent and give meaning to your purchases.

German : Ferm’ marché l’local

Schlendern Sie vom 7. Juli bis zum 29. August über einen Markt, der nicht wie alle anderen ist!

Ein Treffpunkt, um anders zu konsumieren, indem Sie kurze Wege und eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen.

Eine schöne Art, lokale Talente aufzuwerten und unseren Einkäufen einen Sinn zu verleihen.

Italiano :

Dal 7 luglio al 29 agosto, venite a passeggiare in un mercato senza precedenti!

È un’opportunità per acquistare in modo diverso, sostenendo i canali di distribuzione brevi e l’agricoltura sostenibile.

È un ottimo modo per mettere in mostra i talenti locali e sfruttare al meglio ciò che acquistiamo.

Espanol :

Del 7 de julio al 29 de agosto, ¡venga a pasear por un mercado sin igual!

Es una oportunidad para comprar de otra manera, apoyando los canales cortos de distribución y la agricultura sostenible.

Es una forma estupenda de dar a conocer el talento local y aprovechar al máximo lo que compramos.

L’événement Ferm’ marché l’local Vaux-sur-Aure a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Bayeux Intercom