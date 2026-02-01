Fermactory festival#2 2026 Neuffontaines

Fermactory festival#2 2026

Cinéma Casino Clamecy, Salle des fêtes de Brassy, Abbaye Corbigny, Salle des fêtes de Neuffontaines, Mairie de Lormes, Chapelle du mont Sabot de Neuffontaines

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-26

Fermactory texte festival programme

Du 13 au 26 avril 2026, ce festival culturel à échelle humaine se déploie en deux temps distincts, mais complémentaires, avec l’ambition de tisser du lien entre création artistique, patrimoine local et habitants du territoire.

Le Temps 1 se consacré au Cinéma de La réunion (documentaire, clip, court métrage, captation…) du 13 au 19 avril 2026 en présence des réalisateurs et réalisatrices.

Le Temps 2, du 24 au 26 avril 2026 propose une série de concerts intimistes filmés dans la Chapelle du Mont Sabot, un site patrimonial d’exception. Le spectre musical est volontairement large — chanson française, musiques du monde, musique classique, jazz — pour refléter la diversité des sensibilités et des publics.

Avec Amandine Bontemps, Christine Bouteiller, Zoé Brocard, Emilie Calmé, Fréderique Cambreling, Josselin Carré, Giani Caseretto, Emile Cervia, Louise Chalieux, Democanto, Judith Derouin, Alexis Derouin, Kaloune, Maya Kamaty, Labelle, Oriane Lacaille, René Lacaille, Anne-Laure Lemancel, Mathias Levy, Christian Maes, Clémence Maucourant, Thibaud Maudry, Laurent Maur, Issey Nadaud, Severine Nativel, Nathalie Natiembé, Nicolas Naudet, Linda Olah, Ann O’Aro, Csaba Palotaï, Florian Perret, Olivier Pornin, Gilbert Pounia, Benoit Pergent, Sylvain Rifflet, Gladys Roupsard, Kiko Sarama, Christine Salem, Saodaj’, Tina Van Walleghemn, Danyel Waro, Tiphaine Zerbib…

Focus Cinéma de la Réunion

13 avril 20h Cinéma Casino Clamecy MALOYA L’ESPRIT DES FEMMES de Séverine Nativel et Anne-Laure Lemancel

14 avril 20h Salle des fêtes Brassy Flanbo Maloya de Benoit Pergent

17 avril 20h Mairie Lormes Selection de court métrage

18 avril 20H Mairie Neuffontaines Lacaille, Domin Ki Koné de Christine Bouteiller et Josselin Carre + Atelier Democanto

19 avril 18h Abbaye Corbigny La tournée des Hauts de Emile Cervia

Concert à la Chapelle du Mont Sabot Neuffontaines

Vendredi 24 avril 20h Sylvain Rifflet Nicolas Naudet, Olivier Pornin, Christian Maes

Samedi 25 avril 18h Judith Derouin et Frédérique Cambreling Emilie Calmé et Laurent Maur

Samedi 25 avril 20h Quatuor Bilitis Kalakou

Dimanche 26 avril 11H Septuor Les Vagabondes

Dimanche 26 avril 18h Mathias Levy Linda Olah et Giani Caseretto

Dimanche 26 avril 20h Csaba Palotaï Kiko Sarama et Nicolas Naudet .

