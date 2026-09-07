Ferme alsacienne restaurée à l’ancienne et salon de thé éphémère, Maison d’hôtes ‘Au Fil du Temps’, Imbsheim

Informations pratiques

Ferme alsacienne restaurée à l’ancienne et salon de thé éphémère 19 et 20 septembre Maison d’hôtes ‘Au Fil du Temps’ Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Au Fil du Temps ouvre les portes de son ancienne ferme alsacienne restaurée. Des visites commentées permettront de découvrir l’histoire du lieu, son architecture traditionnelle et les différentes étapes de sa restauration. Un salon de thé éphémère, imaginé autour du patrimoine et des saveurs alsaciennes, accueillera également les visiteurs de 14h à 18h.

Maison d’hôtes ‘Au Fil du Temps’ 45 rue de l’école 67330 Imbsheim Bouxwiller Imbsheim 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 25 00 08 64 https://aufildutemps67.com [{« type »: « phone », « value »: « 0625000864 »}] Ancienne ferme alsacienne de caractère, entièrement restaurée, Au Fil du Temps réunit une maison d’hôtes, des bâtiments traditionnels et un jardin de 4 000 m². Ce lieu vivant met en valeur le patrimoine rural, architectural et paysager de l’Alsace. Parking facile dans la rue

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Au Fil du Temps ouvre les portes de son ancienne ferme alsacienne restaurée. Des visites commentées permettront de découvrir l’histoire du lieu, à…

©maitelouis