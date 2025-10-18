FERME DE DECOUVERTE Saint-André
samedi 18 octobre 2025.
FERME DE DECOUVERTE
Route de Taxo-d’Amont Saint-André Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Au cœur de l’Automne, c’est la Fête de la Citrouille à La Ferme de Découverte de Saint-André !
Passez une journée exceptionnelle en famille tout en découvrant le monde de la ferme et les milieux naturels dans un environnement authentique.
Route de Taxo-d’Amont Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 16 39
English :
In the heart of Autumn, it’s the Pumpkin Festival at La Ferme de Découverte de Saint-André!
Spend an exceptional day with the whole family, discovering the world of farms and natural environments in an authentic setting.
German :
Im Herbst findet das Kürbisfest auf der Ferme de Découverte de Saint-André statt!
Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Tag mit Ihrer Familie und entdecken Sie dabei die Welt des Bauernhofs und die natürliche Umgebung in einer authentischen Umgebung.
Italiano :
Nel cuore dell’autunno, la Festa della Zucca alla Ferme de Découverte di Saint-André!
Trascorrete una giornata eccezionale con tutta la famiglia e scoprite il mondo delle fattorie e degli ambienti naturali in un contesto autentico.
Espanol :
En pleno otoño, ¡la Fiesta de la Calabaza en La Ferme de Découverte de Saint-André!
Pase un día excepcional con toda la familia y descubra el mundo de las granjas y los entornos naturales en un marco auténtico.
