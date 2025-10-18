FERME DE DECOUVERTE Saint-André

FERME DE DECOUVERTE Saint-André samedi 18 octobre 2025.

FERME DE DECOUVERTE

Route de Taxo-d’Amont Saint-André Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

Au cœur de l’Automne, c’est la Fête de la Citrouille à La Ferme de Découverte de Saint-André !

Passez une journée exceptionnelle en famille tout en découvrant le monde de la ferme et les milieux naturels dans un environnement authentique.

Route de Taxo-d’Amont Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 16 39

English :

In the heart of Autumn, it’s the Pumpkin Festival at La Ferme de Découverte de Saint-André!

Spend an exceptional day with the whole family, discovering the world of farms and natural environments in an authentic setting.

German :

Im Herbst findet das Kürbisfest auf der Ferme de Découverte de Saint-André statt!

Verbringen Sie einen außergewöhnlichen Tag mit Ihrer Familie und entdecken Sie dabei die Welt des Bauernhofs und die natürliche Umgebung in einer authentischen Umgebung.

Italiano :

Nel cuore dell’autunno, la Festa della Zucca alla Ferme de Découverte di Saint-André!

Trascorrete una giornata eccezionale con tutta la famiglia e scoprite il mondo delle fattorie e degli ambienti naturali in un contesto autentico.

Espanol :

En pleno otoño, ¡la Fiesta de la Calabaza en La Ferme de Découverte de Saint-André!

Pase un día excepcional con toda la familia y descubra el mundo de las granjas y los entornos naturales en un marco auténtico.

