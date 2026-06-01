Ferme de la Felicità – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio, 748 A route de la Fontmanière, 82110 Saint Amans de Pellagal, Montbarla

Ferme de la Felicità – Printemps Bio et Quinzaine de la Bio Samedi 6 juin, 14h00 748 A route de la Fontmanière, 82110 Saint Amans de Pellagal Tarn-et-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

La Ferme de la Felicità (82) ouvre ses portes le dimanche 7 juin 2026.

Au programme :

– visite de la miellerie : démontration d’extraction de miel et des étapes de préparation du miel

– visite de la ferme

– dégustations

– gouter sur place : gâteaux au miel et jus de fruits de la ferme

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Les évenements du Printemps Bio et Quinzaine de la Bio s’arrêtent à la Ferme de la Felicità à Saint Amans de Pellagal (82) le dimanche 7 juin 2026. agriculture biologique miel