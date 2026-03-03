FERME DE LA JOUE RENCONTRE AVEC LE CHIEN PATOU

La Joue Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

A la rencontre du Patou, protecteur de brebis

Chien de protection des brebis depuis 2025, la ferme de la Joue ouvre ses portes

afin d’expliquer quel est le rôle de ce chien, son comportement et pour vous donner des clés de compréhension sur son langage. .

La Joue Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Meet the Patou, protector of sheep

L’événement FERME DE LA JOUE RENCONTRE AVEC LE CHIEN PATOU Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays Erdre Canal Forêt