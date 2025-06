Ferme de la Tournerie Soirée spéciale clôturée par un concert de Larural Coussac-Bonneval 15 juillet 2025 20:00

Haute-Vienne

Ferme de la Tournerie Soirée spéciale clôturée par un concert de Larural Impasse De La Tournerie Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : – –



Début : 2025-07-15 20:00:00

fin : 2025-07-15



2025-07-15

Arrivée d’une étape du Tour Alternatiba (mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale), avec en clôture le concert de Larural, groupe de Rap’n Zik, une formule qui allie

voix hip-hop et mélodies percutante. Le groupe, qui revient après 2 ans d’absence, navigue entre mesures de reggae/dub, grilles de blues et touches de jazz, de rock voire de ska, et fera jumper le public toute la soirée. .

Impasse De La Tournerie

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 24 66 44 brasserie.tournerie@gmail.com

