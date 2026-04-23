Lamazière-Basse

Ferme de lama’zière Printemps à la ferme BAF

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

10H-12H Concours de pêche pour les enfants. Sur la journée, découverte des lamas et trabail de leur laine, Marché de Producteurs, artisans, associations. Buvette et restauration.

Concours de pêche 7€/enfant .

4 Lieu-dit Le Bos Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 26 32 01

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English : Ferme de lama’zière Printemps à la ferme BAF

L’événement Ferme de lama’zière Printemps à la ferme BAF Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-04-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze