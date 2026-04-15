Ferme de lavande au pied de la Grande Colline, Levanduľová farma pod Veľkým vrchom, Veľké Kršteňany

Ferme de lavande au pied de la Grande Colline 5 – 7 juin Levanduľová farma pod Veľkým vrchom okres Partizánske

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans notre champ de lavande, nous cultivons de la lavande, des plantes médicinales et des fleurs comestibles et ornementales. Nous proposons la cueillette libre et organisons également des pique-niques, des ateliers et des lectures.

Levanduľová farma pod Veľkým vrchom Veľké Kršteňany 1 Veľké Kršteňany 958 03 okres Partizánske Région de Trenčín http://www.levandulovyraj.sk

Dans notre champ de lavande, nous cultivons de la lavande, des plantes médicinales et des fleurs comestibles et ornementales. Nous proposons la cueillette libre et organisons également des des et des…

© Levanduľová farma pod Veľkým vrchom