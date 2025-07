FERME DU MAS ROLLAND, VISITER L’ÉLEVAGE, RENCONTRER NOS CHÈVRES, ASSISTER À LA TRAITE, VENTE À LA FERME. Montesquieu

5 RUE DES LAVOIRS Montesquieu Hérault

Tous les soirs à 16h30 vous pouvez voir les chèvres, revenir de la garrigue, puis à 17h, c’est l’heure de la traite, venez y assister.

Découvrez et dégustez au point de vente, toute la gamme de fromages pélardons, fromages frais, fêta, briques, palets, tomes, yaourts, terrines de cabri

Laurence, Jonathan et Christophe, vous accueillent donc de 16h30 à 19h00 pendant toute la saison estivale.

5 RUE DES LAVOIRS Montesquieu 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 24 65 40 lafermedumasrolland@gmail.com

English :

Every evening at 4:30 pm you can see the goats returning from the garrigue, then at 5 pm it’s milking time, so come and watch.

Discover and taste our full range of cheeses at the sales outlet: pélardons, fromage frais, fêta, briques, palets, tomes, yogurts, terrines de cabri, etc

Laurence, Jonathan and Christophe welcome you from 4.30pm to 7pm throughout the summer season.

German :

Jeden Abend um 16.30 Uhr können Sie die Ziegen bei ihrer Rückkehr aus der Garrigue beobachten. Um 17 Uhr ist Melkzeit, kommen Sie und seien Sie dabei.

Entdecken und probieren Sie in der Verkaufsstelle das gesamte Käsesortiment: Pélardons, Frischkäse, Feta, Briques, Palets, Tomes, Joghurt, Ziegenkäseterrinen

Laurence, Jonathan und Christophe empfangen Sie also während der gesamten Sommersaison vo

Italiano :

Ogni sera alle 16.30 si possono vedere le capre che tornano dalla gariga, poi alle 17.00 è il momento della mungitura, quindi venite a vedere.

Scoprite e assaggiate l’intera gamma di formaggi nel punto vendita: pélardons, fromage frais, fêta, bricks, palets, tomes, yogurt, terrine di formaggio di capra, ecc

Laurence, Jonathan e Christophe sono a disposizione per accogliervi dalle 16.30 alle 19.00 per tutta la stagione estiva.

Espanol :

Todas las tardes, a las 16.30 h, podrá ver a las cabras que regresan de la garriga y, a las 17 h, será la hora del ordeño.

Descubra y deguste toda la gama de quesos en el punto de venta: pélardons, fromage frais, fêta, bricks, palets, tomes, yogures, terrinas de queso de cabra, etc

Laurence, Jonathan y Christophe le recibirán de 16:30 a 19:00 durante toda la temporada de verano.

