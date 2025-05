Visite de la Ferme du Rail (19e) – Ferme du Rail Paris, 16 mai 2025, Paris.

Lauréate de l’appel à projet Réinventer Paris, la ferme se définit comme un lieu de « polyculture et d’insertion ». Adossée à la Petite Ceinture, la ferme produit fruits et légumes tout en hébergeant une vingtaine de personnes.

Le 16 mai vous êtes invités à visiter le chantier d’Insertion de la Ferme du Rail.

Partez à la découverte des différentes activités : maraichage, compostage, champignons, micro pousses et graines germées, ….

Le vendredi 16 mai 2025

de 14h00 à 15h00

gratuit

Tout public.

Ferme du Rail 2 bis rue de l’Ourq 75019 Paris

https://www.travailetvie.org/agriculture-urbaine

La ferme conjugue production agricole et activité professionnelle. C’est aussi un lieu où travaillent et habitent des personnes en réinsertion sociale et professionnelle et des étudiantes et des étudiants.