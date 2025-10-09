Ferme en Débat Le foncier agricole Beaubec-la-Rosière

Ferme en Débat Le foncier agricole Beaubec-la-Rosière jeudi 9 octobre 2025.

Ferme en Débat Le foncier agricole

1974 Rue de la Côte du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 18:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Envie de comprendre les enjeux du foncier agricole de façon ludique ?

Plongez dans Fonci-jeu, un jeu de rôle immersif animé par l’association Terre de Liens. Incarnez agriculteur, élu, propriétaire ou promoteur, avec des objectifs à atteindre négociations de baux, prix des terres, documents d’urbanisme… Un moment ludique et interactif pour explorer les tensions et mécanismes liés à l’accès à la terre et mieux saisir les dynamiques foncières à l’œuvre dans nos campagnes !

18h30 Visite de la ferme 19h15 Apéro 19h45 Jeu et échanges .

1974 Rue de la Côte du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 69 62 25 46 camille.delahay@civam.org

English : Ferme en Débat Le foncier agricole

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ferme en Débat Le foncier agricole Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray