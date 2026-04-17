Ferme en fête à la ferme Ametzalde Ferme Ametzalde Lasse

Lasse

Ferme en fête à la ferme Ametzalde

Ferme Ametzalde 2131 chemin de Mispira Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Pour la 5e année consécutive, nous célébrerons le 8 mai la fête de la petite agriculture sur notre ferme située à Lasse.

De 10h à 18h, de nombreuses animations se dérouleront pour montrer le quotidien des paysan-es comme la tonte des brebis (aux ciseaux et à la tondeuse), le travail des ruches en apiculture, des démonstrations du travail de chien de berger, explications de la fabrication du fromage Ossau-Iraty, visites de l’exploitation, rencontre avec les animaux, ainsi que de nombreuses autres animations. La ferme Ametzalde est labellisée agriculture biologique, IDOKI et AOP Ossau-Iraty, 3 cahiers des charges engagés qui ne manqueront pas d’être expliqués.

Restauration sur place avec les produits de la ferme. Le tout animé par un groupe de musique et la chorale du village Lasa kantuz . .

Ferme Ametzalde 2131 chemin de Mispira Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 94 19 97 ferme.ametzalde@gmail.com

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English : Ferme en fête à la ferme Ametzalde

L’événement Ferme en fête à la ferme Ametzalde Lasse a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque