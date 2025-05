Ferme en fête à la ferme de Raillette – Raillette Alvignac, 7 juin 2025 10:30, Alvignac.

Lot

Début : 2025-06-07 10:30:00

fin : 2025-06-07 12:00:00

2025-06-07

Venez découvrir cette ferme familiale où, depuis 5 générations, ils produisent fromages de brebis, noix et vins.

Durée de la visite environ 1h30, avec dégustation de leurs produits

.

Alvignac 46500 Lot Occitanie

English :

Come and discover this family farm where, for 5 generations, they have been producing ewe’s milk cheese, walnuts and wine.

Visit lasts approx. 1h30, with tasting of their products

German :

Besuchen Sie diesen Familienbauernhof, auf dem sie seit fünf Generationen Schafskäse, Nüsse und Wein herstellen.

Dauer des Besuchs ca. 1,5 Stunden, mit Verkostung ihrer Produkte

Italiano :

Venite a scoprire questa azienda agricola a conduzione familiare che da 5 generazioni produce formaggio di pecora, noci e vino.

La visita dura circa 1 ora e comprende una degustazione dei loro prodotti

Espanol :

Venga a descubrir esta granja familiar donde, desde hace 5 generaciones, producen queso de oveja, nueces y vino.

La visita dura aproximadamente una hora y media e incluye una degustación de sus productos

