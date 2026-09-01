Informations pratiques

Veuil

Ferme en Fête Automne 2026

2 Les Vaudettes Veuil Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez marcher, déguster et profiter avec La Ferme en Fête.

Le dimanche 13 septembre, à la Ferme de la Fringale à Veuil

Randonnée avec 2 circuits 5,7 km et 8 km, départ entre 9h30 et 10h30. Agrémentées de pause gourmande en produits locaux.

Un marché gourmand de producteurs, avec restauration sur place composez votre menu directement auprès des producteurs.

Un après-midi animé visite de la ferme, balade à poney, vélo-rail (Valençay / payant). .

2 Les Vaudettes Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 61 14

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English :

Come walk, taste, and enjoy with La Ferme en F%EAte.

L’événement Ferme en Fête Automne 2026 Veuil a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Pays de Valençay