Ferme en Fête Automne 2026 Veuil
dimanche 13 septembre 2026 · Veuil
Informations pratiques
Veuil
Ferme en Fête Automne 2026
2 Les Vaudettes Veuil Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Venez marcher, déguster et profiter avec La Ferme en Fête.
Le dimanche 13 septembre, à la Ferme de la Fringale à Veuil
Randonnée avec 2 circuits 5,7 km et 8 km, départ entre 9h30 et 10h30. Agrémentées de pause gourmande en produits locaux.
Un marché gourmand de producteurs, avec restauration sur place composez votre menu directement auprès des producteurs.
Un après-midi animé visite de la ferme, balade à poney, vélo-rail (Valençay / payant). .
2 Les Vaudettes Veuil 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 61 14
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English :
Come walk, taste, and enjoy with La Ferme en F%EAte.
L’événement Ferme en Fête Automne 2026 Veuil a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Pays de Valençay