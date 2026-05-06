Sepx

FERME EN FÊTE FERME Ô PÂTES

FERME Ô PÂTES Sepx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Exploitation en polyculture et élevage. Atelier de transformation de céréales et oléagineux produits sur la ferme en farine, pâtes et huiles.

Visite de l’atelier de transformation des farines, pâtes et huiles. Jeux pour les enfants. Concert en soirée, restauration samedi midi et soir sur réservation. .

FERME Ô PÂTES Sepx 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Mixed farming and livestock breeding. On-farm processing of cereals and oilseeds into flour, pasta and oil.

L’événement FERME EN FÊTE FERME Ô PÂTES Sepx a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE