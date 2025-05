FERME EN FETE LES PORCS DU COTEAU DE CHARLAS – LES PORCS DES COTEAUX DE CHARLAS Charlas, 7 juin 2025 07:00, Charlas.

Haute-Garonne

FERME EN FETE LES PORCS DU COTEAU DE CHARLAS LES PORCS DES COTEAUX DE CHARLAS 7 Chemin de la Seguy Charlas Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Elevage en plein air de cochons noirs et culture céréalière.

Présentation et visite de la maternité, des élevages et des parcs en plein air en balade à calèche.

Activités jeux de piste pour enfants et pour les parents.

Petite restauration sur place sur réservation. Marché de producteurs. .

LES PORCS DES COTEAUX DE CHARLAS 7 Chemin de la Seguy

Charlas 31350 Haute-Garonne Occitanie

English :

Free-range rearing of black pigs and cereal growing.

German :

Freilandhaltung von schwarzen Schweinen und Getreideanbau.

Italiano :

Allevamento all’aperto di suini neri e coltivazione di cereali.

Espanol :

Cría en libertad de cerdos negros y cultivo de cereales.

L’événement FERME EN FETE LES PORCS DU COTEAU DE CHARLAS Charlas a été mis à jour le 2025-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE