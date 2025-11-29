Ferme en fête ! Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Ferme en fête !

Ferme en Fête Une journée d’animations et de découvertes pour tous !

Le 29 novembre, à Saint-Sever, vivez une immersion dans l’agriculture landaise avec des animations variées et des expériences uniques pour toute la famille.

* Animations pour petits et grands

Jeux et découvertes courses de tracteurs pour enfants, jeux gonflables, ateliers créatifs et une mini-ferme pour rencontrer les animaux de près.

Stand de producteurs Venez déguster et échanger avec nos producteurs, pour découvrir les saveurs locales.

Repas gourmand le midi. Soirée festive avec concert.

On vous attend nombreux ! .

Rue du Général Lamarque Cloître des Jacobins Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 48 35 96 jeunes-agriculteurs-40@wanadoo.fr

English : Ferme en fête !

Ferme en Fête: a day of entertainment and discovery for all!

On November 29, in Saint-Sever, immerse yourself in Landes agriculture with a variety of activities and unique experiences for the whole family.

German : Ferme en fête !

Ferme en Fête: Ein Tag voller Animationen und Entdeckungen für alle!

Am 29. November tauchen Sie in Saint-Sever in die Landwirtschaft der Landes ein, mit vielfältigen Animationen und einzigartigen Erlebnissen für die ganze Familie.

Italiano :

Ferme en Fête: una giornata di attività e scoperte per tutti!

Il 29 novembre, a Saint-Sever, immergetevi nell’agricoltura delle Landes con una serie di eventi ed esperienze uniche per tutta la famiglia.

Espanol : Ferme en fête !

Ferme en Fête: ¡una jornada de actividades y descubrimientos para todos!

El 29 de noviembre, en Saint-Sever, sumérjase en la agricultura de las Landas con una serie de eventos y experiencias únicas para toda la familia.

