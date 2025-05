FERME EN SCENE Quand le théâtre s’invite à la ferme ! – Origné, 14 juin 2025 11:00, Origné.

Mayenne

FERME EN SCENE Quand le théâtre s’invite à la ferme ! FERME DU GRAND CLOCHER Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14 22:30:00

Date(s) :

2025-06-14

Ferme en scène à la Ferme du Grand Clocher à Origné !

Rando nature, présentation de l’exploitation, démonstration de traite, concert et spectacle… De nombreuse animations vous attendent à la ferme du Grand Clocher à Origné ce samedi 14 juin !

Découvrez la ferme tout l’après-midi grâce à de nombreux jeux et animations. « Thomas dans sa cuisine », vous proposera un repas bio avant d’assister au spectacle organisé par la Compagnie de la Chaise Rouge.

Ambiance chaleureuse et conviviale garantie !

Réservation conseillée 06 83 79 65 59 fermedugrandclocher@orange.fr

Tarif spectacle 12€ / gratuit de 10 ans

Tarif repas 16€ / 8€ de 10 ans

Tarif repas + spectacle 25€ / 8€ de 10 ans .

FERME DU GRAND CLOCHER

Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 83 79 65 59 fermedugrandclocher@orange.fr

English :

Ferme en scène at the Ferme du Grand Clocher in Origné!

German :

Ferme en scène auf der Ferme du Grand Clocher in Origné!

Italiano :

Fattoria in scena alla Ferme du Grand Clocher di Origné!

Espanol :

¡Granja en el escenario de la Ferme du Grand Clocher de Origné!

L’événement FERME EN SCENE Quand le théâtre s’invite à la ferme ! Origné a été mis à jour le 2025-05-21 par SUD MAYENNE