Saessolsheim

Ferme en scène

1 rue de l’école Saessolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association culturelle, sportive et familiale de Saessolsheim présente la 2e édition de Ferme en scène !

Buvette et petite restauration. .

1 rue de l’école Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 57 19

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English :

L’événement Ferme en scène Saessolsheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saverne et sa région