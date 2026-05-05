Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ferme en scène Saessolsheim

Ferme en scène Saessolsheim dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 1 rue de l'école

Ville : 67270 Saessolsheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saessolsheim

Ferme en scène

1 rue de l’école Saessolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

L’association culturelle, sportive et familiale de Saessolsheim présente la 2e édition de Ferme en scène !

Buvette et petite restauration.   .

1 rue de l’école Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 57 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ferme en scène Saessolsheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saverne et sa région

À voir aussi à Saessolsheim (Bas-Rhin)