Ferme en scène Saessolsheim
Ferme en scène Saessolsheim dimanche 5 juillet 2026.
Saessolsheim
Ferme en scène
1 rue de l’école Saessolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association culturelle, sportive et familiale de Saessolsheim présente la 2e édition de Ferme en scène !
Buvette et petite restauration. .
1 rue de l’école Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 57 19
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English :
L’événement Ferme en scène Saessolsheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saverne et sa région