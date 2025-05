Atelier Création de bouquet à la ferme (Montreuil) – Ferme florale Montreuil, 17 mai 2025, Montreuil.

Visite, découverte de nos fleurs et pratique du bouquet

Après une visite de la ferme et de ses fleurs de saison (anémones, tulipes… en printemps ; bleuets, zinnias… en été ; dahlias, cosmos… en automne), nous vous apprendrons les différents secrets et gestes pour réaliser un beau bouquet.

En hiver, place à la création de couronnes de fleurs séchées. Emportez votre enchantement floral !

Tarif : Adultes & enfants : 39 € Comprends une visite de la ferme, une petite cueillette, des savoirs théoriques et pratiques, et votre bouquet que vous aurez confectionné.

Gills ne sera pas forcément présent mais Sophie et son équipe vous accompagneront !

Accès en transport en commun :

Métro 9 Terminus Mairie de Montreuil

et bus 121 direction Chateau de Villemomble,

Arrêt Edouard Branly

ou métro La Dhuys (ligne 11) + 20 minutes à pied

Infos & réservation obligatoire sur Econature

Du samedi 17 mai 2025 au samedi 19 juillet 2025 :

samedi

de 11h30 à 13h00

payant

39 € Comprends une visite de la ferme, une petite cueillette, des savoirs théoriques et pratiques, et votre bouquet que vous aurez confectionné.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-17T14:30:00+02:00

2025-05-17T12:30:00+02:00_2025-05-17T14:00:00+02:00;2025-05-24T12:30:00+02:00_2025-05-24T14:00:00+02:00;2025-05-31T12:30:00+02:00_2025-05-31T14:00:00+02:00;2025-06-07T12:30:00+02:00_2025-06-07T14:00:00+02:00;2025-06-14T12:30:00+02:00_2025-06-14T14:00:00+02:00;2025-06-21T12:30:00+02:00_2025-06-21T14:00:00+02:00;2025-06-28T12:30:00+02:00_2025-06-28T14:00:00+02:00;2025-07-05T12:30:00+02:00_2025-07-05T14:00:00+02:00;2025-07-12T12:30:00+02:00_2025-07-12T14:00:00+02:00;2025-07-19T12:30:00+02:00_2025-07-19T14:00:00+02:00

fin : 2025-07-19T16:00:00+02:00

Ferme florale Rue des Jardins Dufour, 93100 Montreuil

https://www.eco-nature.org/experience/a-12?utm_source=parisfr&utm_medium=site&utm_campaign=repost

Pénétrez dans le magnifique monde floral de la Ferme de Montreuil ! Sophie et son équipe, artisans fleuristes et permaculteurs passionnés, vous guideront pour composer votre propre bouquet unique.