Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été Sainte-Reine-de-Bretagne
Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été Sainte-Reine-de-Bretagne jeudi 7 août 2025.
Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été
17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-07 10:30:00
fin : 2025-08-20 12:30:00
Date(s) :
2025-08-07 2025-08-08 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-20 2025-08-21
Planning des vacances d’été à la ferme pédagogique la Carav’âne :
Visite de la ferme
Jeudi 14 août de 10h30 à 11h30
Découverte de la ferme en famille avec visite guidée et jeux de piste sur place
Entrée 4€ adulte et enfant à partir de 12 mois
Inscription à l’office de tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87
Stage Petit Fermier
Vendredi 8 août et mercredi 13 août de 10h30 à 12h30
Sortie et soins des animaux puis promenade à poney. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif.
Tarif 15€/enfant à partir de 3 ans
Stage Mini Fermier
Jeudi 7 août et mercredi 20 août de 10h30 à 12h30
Sortie et soins des animaux puis promenade en calèche. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif.
Tarif 15€/enfant à partir de 2 ans
Stage petit cavalier :
Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 14h à 15h45
Découverte du poney soins et préparation des poneys puis petit cours d’équitation encadré par monitrice DE. Accompagnateur souhaité.
Tarif 15€/enfant de 6 à 12 ans
Stage poney calin :
Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 16h à 17h30
Découverte du poney soins et préparation des poneys, puis petit parcours de motricité sur le poney, encadré par monitrice DE. Accompagnateur impératif.
Tarif 15€/enfant de 2 à 5 ans
Balade goûter pour les petits COMPLET
Jeudi 14 août de 15h à 17h
Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.
Tarif 20€/enfant
Enfant de 3 à 6 ans déjà montés à cheval
Balade goûter pour les plus grands
Jeudi 7 août et mercredi 13 août de 14h30 à 17h
Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.
Tarif 25€/enfant
Enfant de 6 à 12 ans déjà montés à poney
Stage soigneur animalier NOUVEAU
Mardi 5 août et jeudi 21 août de 9h30 à 13h
Sortie et soins des animaux de la ferme. Atelier peinture sur poney, puis promenade à poney, encadrée par monitrice DE. Prévoir pique-nique. Accompagnateur possible.
Tarif 30€/enfant
Enfant de 7 à 12 ans
Pour toutes les animations, réservation obligatoire à fermelacaravane@gmail.com Nombre de places limitées
Contact fermelacaravane@gmail.com
06.31.01.79.87 .
17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44