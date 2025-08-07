Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été Sainte-Reine-de-Bretagne

Planning des vacances d’été à la ferme pédagogique la Carav’âne :

Visite de la ferme
Jeudi 14 août de 10h30 à 11h30
Découverte de la ferme en famille avec visite guidée et jeux de piste sur place
Entrée 4€ adulte et enfant à partir de 12 mois
Inscription à l’office de tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87

Stage Petit Fermier 
Vendredi 8 août et mercredi 13 août de 10h30 à 12h30
Sortie et soins des animaux puis promenade à poney. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif. 
Tarif 15€/enfant à partir de 3 ans 

Stage Mini Fermier 
Jeudi 7 août et mercredi 20 août de 10h30 à 12h30
Sortie et soins des animaux puis promenade en calèche. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif.  
Tarif 15€/enfant à partir de 2 ans 
 
Stage petit cavalier : 
Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 14h à 15h45 
Découverte du poney soins et préparation des poneys puis petit cours d’équitation encadré par monitrice DE. Accompagnateur souhaité. 
Tarif 15€/enfant de 6 à 12 ans 

Stage poney calin : 
Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 16h à 17h30
Découverte du poney soins et préparation des poneys, puis petit parcours de motricité sur le poney, encadré par monitrice DE. Accompagnateur impératif. 
Tarif 15€/enfant de 2 à 5 ans 

Balade goûter pour les petits COMPLET
Jeudi 14 août de 15h à 17h
Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.   
Tarif 20€/enfant 
Enfant de 3 à 6 ans déjà montés à cheval 

Balade goûter pour les plus grands
Jeudi 7 août et mercredi 13 août de 14h30 à 17h
Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.   
Tarif 25€/enfant
Enfant de 6 à 12 ans déjà montés à poney

Stage soigneur animalier NOUVEAU
Mardi 5 août et jeudi 21 août de 9h30 à 13h
Sortie et soins des animaux de la ferme. Atelier peinture sur poney, puis promenade à poney, encadrée par monitrice DE. Prévoir pique-nique. Accompagnateur possible. 
Tarif 30€/enfant
Enfant de 7 à 12 ans 

Pour toutes les animations, réservation obligatoire à fermelacaravane@gmail.com Nombre de places limitées 
Contact fermelacaravane@gmail.com
06.31.01.79.87   .

17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

