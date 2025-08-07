Ferme la Carav’âne Animations vacances d’été Sainte-Reine-de-Bretagne

Planning des vacances d’été à la ferme pédagogique la Carav’âne :

Visite de la ferme

Jeudi 14 août de 10h30 à 11h30

Découverte de la ferme en famille avec visite guidée et jeux de piste sur place

Entrée 4€ adulte et enfant à partir de 12 mois

Inscription à l’office de tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87

Stage Petit Fermier

Vendredi 8 août et mercredi 13 août de 10h30 à 12h30

Sortie et soins des animaux puis promenade à poney. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif.

Tarif 15€/enfant à partir de 3 ans

Stage Mini Fermier

Jeudi 7 août et mercredi 20 août de 10h30 à 12h30

Sortie et soins des animaux puis promenade en calèche. Pique-nique possible sur place. Accompagnateur impératif.

Tarif 15€/enfant à partir de 2 ans



Stage petit cavalier :

Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 14h à 15h45

Découverte du poney soins et préparation des poneys puis petit cours d’équitation encadré par monitrice DE. Accompagnateur souhaité.

Tarif 15€/enfant de 6 à 12 ans

Stage poney calin :

Vendredi 8 août et mercredi 20 août de 16h à 17h30

Découverte du poney soins et préparation des poneys, puis petit parcours de motricité sur le poney, encadré par monitrice DE. Accompagnateur impératif.

Tarif 15€/enfant de 2 à 5 ans

Balade goûter pour les petits COMPLET

Jeudi 14 août de 15h à 17h

Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.

Tarif 20€/enfant

Enfant de 3 à 6 ans déjà montés à cheval

Balade goûter pour les plus grands

Jeudi 7 août et mercredi 13 août de 14h30 à 17h

Promenade à poney dans la campagne avec pause goûter dans un champ, encadrée par monitrice DE. Accompagnateur marcheur impératif.

Tarif 25€/enfant

Enfant de 6 à 12 ans déjà montés à poney

Stage soigneur animalier NOUVEAU

Mardi 5 août et jeudi 21 août de 9h30 à 13h

Sortie et soins des animaux de la ferme. Atelier peinture sur poney, puis promenade à poney, encadrée par monitrice DE. Prévoir pique-nique. Accompagnateur possible.

Tarif 30€/enfant

Enfant de 7 à 12 ans

Pour toutes les animations, réservation obligatoire à fermelacaravane@gmail.com Nombre de places limitées

Contact fermelacaravane@gmail.com

06.31.01.79.87 .

17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

