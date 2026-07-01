Ferme la Carav’âne Animations visite Sainte-Reine-de-Bretagne
mardi 28 juillet 2026 · Sainte-Reine-de-Bretagne
Informations pratiques
Sainte-Reine-de-Bretagne
Ferme la Carav’âne Animations visite
17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-08-12 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-12
Visite guidée de la ferme pédagogique, soins aux animaux, petits ateliers à faire en famille.
Tarif 5€/personne (adultes et enfants à partir de 1 an)
Conditions particulières chaussures fermées conseillées Possibilité de pique-niquer sur place
Inscription obligatoire au 02 40 88 00 87
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17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Ferme la Carav’âne Animations visite Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44