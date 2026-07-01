Informations pratiques

Sainte-Reine-de-Bretagne

Ferme la Carav’âne Animations visite

17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-12

Visite guidée de la ferme pédagogique, soins aux animaux, petits ateliers à faire en famille.

Tarif 5€/personne (adultes et enfants à partir de 1 an)

Conditions particulières chaussures fermées conseillées Possibilité de pique-niquer sur place

Inscription obligatoire au 02 40 88 00 87

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17 le Haut Mercier Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Ferme la Carav’âne Animations visite Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44